Wall Street - Stocks to watch del 26 maggio

26 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. Agenda macroeconomica Usa molto fitta: ordini di beni durevoli di aprile, stimati in calo dell'1,2%, seconda stima sul Pil del primo trimestre, che dovrebbe essere aumentato dello 0,9%, stima preliminare sul Pce del primo trimestre, atteso in crescita del 2%, e indice sulla fiducia dei consumatori Università Michigan finale di maggio, che dovrebbe attestarsi a 97,5. Attorno alle 12,15 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 2 punti (-0,08%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 1,5 punti (-0,03%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 14 punti (-0,07%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 5/32 e rende il 2,24%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WEB.COM GROUP , società attiva nella realizzazione di siti web, secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla situazione, è in trattative con diversi operatori di private equity, interessati ad un buyout. Web.com ha una capitalizzazione di 1,1 miliardi di dollari. ** Il quotidiano nipponico Nikkei ha scritto che KOHLBERG KRAVIS ROBERTS , Bain Capital, BROADCOM e Hon Hai Precision Industry fanno parte della short-list per l'acquisizione della divisione chip di Toshiba. Le offerte sono superiori al prezzo richiesto (17,9 miliari di dollari). ** Un giudice di New York ha imposto a UNITED PARCEL SERVICE il pagamento di danni per 247 milioni di dollari nell'ambito di una causa sulle spedizioni illegali di sigarette. ** Exane Bnp Paribas ha tagliato il rating di CHEVRON ad undperform da neutral.