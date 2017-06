BORSA USA, S&P e Nasdaq a livelli record dopo minute Fed

"Penso che il mercato sia abbastanza ok a questo punto riguardo un aumento dei tassi a giugno", dice Scott Brown, capo economista a Raymond James di St. Petersburg, Florida.

Otto degli 11 principali settori S&P 500 sono in rialzo.

** Sears balza del 19% dopo il suo primo utile trimestrale in quasi due anni.

** Best Buy sale del 12% dopo che le vendite a parità di perimetro sono cresciute inaspettatamente.

