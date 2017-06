BORSA USA incerta, attende proposta budget di Trump

23 maggio (Reuters) - Wall Street prosegue incerta a circa un'ora dall'apertura, in attesa della proposta di budget del presidente Donald Trump e sulla scia degli ultimi dati macro.

Da Trump si attende una serie di tagli politicamente sensibili, a partire da quelli alla sanità e ai programmi di assistenza alimentare per i poveri, con lo scopo di ridurre la spesa governativa di 3.600 miliardi di dollari e di riportare il bilancio in equilibrio nell'arco del prossimo decennio.

Il Congresso tiene stretti i cordoni della borsa e spesso ignora i budget presidenziali, che sono proposte e potrebbero non diventare efficaci nella forma corrente.

"Negli Usa tutti gli occhi sono rivolti alla proposta di budget di Trump. Il budget non passerà nello stato attuale, ma si guarderà a ogni sorta di indicazione sulla riforma fiscale e sulla spesa per infrastrutture", commenta Nadia Lovell di J.P. Morgan Private Bank a New York.