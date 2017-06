Wall Street - Stocks to watch del 22 maggio

22 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sull'indice dell'attività nazionale di aprile. Attorno alle 12,05 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 0,25 punti (-0,01%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 3,75 punti (+0,07%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 5 punti (+0,02%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,25%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Elliott Advisors ha presentato un ricorso al tribunale delle imprese olandese contro la decisione di Akzo Nobel di respingere la proposta d'acquisto da 26,3 miliardi di euro presentata da PPG INDUSTRIES . Il fondo attivista punta a promuovere un'indagine sull'ipotesi di mala gestio da parte del cda del gruppo olandese e ottenere la convocazione di un'assemblea straordinaria per defenestrare il presidente Antony Burgmans. ** Ford Motor , secondo una fonte della casa automobilistica, a breve annuncerà l'uscita del Ceo Mark Fields, tassello di un rimescolamento complessivo del management. Forbes e New York Times hanno scritto che la carica di Ceo verrà assunta da James Hackett, attualmente alla guida della divisione che si occupa dei veicoli a guida autonoma. ** HUNTSMAN e Clariant hanno annunciato la fusione: nasce un gruppo chimico con una capitalizzazione di oltre 14 miliardi di dollari. Il deal ha un enterprise value di 20 miliardi. ** Barclays ha alzato il target price di BOEING a 200 da 190 dollari, confermando overweight. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia