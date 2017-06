BORSA USA in modesto rialzo, investitori cercano occasioni acquisto dopo selloff

Le indiscrezioni secondo cui Trump avrebbe tentato di intervenire in un'indagine federale in corso ha innescato ieri sull'azionario il selloff più pesante dalla sua elezione a novembre.

Gli analisti sottolineano comunque come la forza sottostante dell'economia potrebbe dare agli investitori la fiducia per considerare il declino di ieri come un'occasione per acquistare sul mercato a prezzi convenienti.