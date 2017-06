BORSA USA in rialzo con rimbalzo greggio, denaro su titoli cyber security

15 maggio (Reuters) - L'azionario Usa è in rialzo in mattinata grazie al rimbalzo del greggio che spinge i titoli dell'energia alleviando i timori legati al massiccio cyber attack che ha bloccato 200 mila computer in oltre 150 paesi.

"Da una parte è una buona notizia perché stiamo parlando di una situazione in cui non dovremmo preoccuparci della produzione di greggio per qualche tempo", dice Naeem Aslam, capo analista di Think Markets. "D'altro canto penso che i trader stiano enfatizzando troppo questa cosa e finora i tagli alla produzione non hanno prodotto risultati sostanziali".