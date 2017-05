BORSA USA, Dow e S&P appesantiti da banche, Nasdaq piatto

12 maggio (Reuters) - La borsa Usa si muove in frazionale ribasso, penalizzata dai finanziari.

Con la stagione delle trimestrali che si avvia a conclusione, gli investitori spostano la loro attenzione alla Federal Reserve, all'amministrazione Trump e ai dati macro, in cerca di nuovi spunti direzionali.

"Oggi il focus è sulle notizie macro, mentre la situazione politica a Washington continua a restare sullo sfondo. Quindi vediamo un mercato cauto", commenta Peter Cardillo di First Standard Financial a New York.