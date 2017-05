Wall Street-Stocks to watch del 12 maggio

12 maggio (Reuters) - I futures sugli indici azionari statunitensi sono in calo, segnalando un'altra seduta in ritracciamento a Wall Street in un mercato che guarderà con attenzione i dati sul settore retail e sull'inflazione in uscita oggi pomeriggio.

Ieri la borsa Usa ha chiuso in calo sui deludenti dati di vendite dei big del retail come Macy's e Kohl's che hanno sollevato i timori sulla capacità dei consumatori di sostenere la forte crescita economica.

Oltre alle vendite al dettaglio e il Cpi core per il mese di aprile (entrambi alle 14,30 italiane) il calendario macro di oggi prevede la stima sulla fiducia dei consumatori per maggio elaborato dall'Università del Michigan (per le 16,00).

Intorno alle 13,45 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,15%, quello sul Nasdaq lo 0,04% e quello sul Dow Jones lo 0,08%.

Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 4/32 e rende il 2,38%, il trentennale sale di 10/32 con un rendimento del 3,02%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

** JC PENNEY ha appena riportato una perdita trimestrale più che raddoppiata a 180 milioni di dollari (58 cent per azione) per effetto delle deboli vendite, in calo del 3,5% a perimetro costante, più delle attese di -0,7%. Sul risultato pesano anche i maggiori costi legati alla chiusura di negozi. Dopo l'annuncio dei conti il titolo estende le perdite nel preborsa e cede il 3,6%