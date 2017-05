BORSA USA, S&P e Nasdaq toccano massimi record, aumenta appetito per rischio

9 maggio (Reuters) - Gli indici S&P 500 e Nasdaq hanno toccato i massimi record per il secondo giorno consecutivo grazie ad una serie di dati trimestrali migliori delle attese, mentre la vittoria di Emmanuel Macron nella corsa all'Eliseo ha incrementato l'appetito per il rischio.

Il VIX, il "misuratore della paura" di Wall Street, ha raggiunto il suo livello più basso in un decennio a inizio giornata. Un VIX in ribasso indica tipicamente una tendenza rialzista per i titoli.