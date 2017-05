BORSA USA in lieve rialzo dopo dati occupazione ma IBM frena guadagni

5 maggio (Reuters) - A Wall Street l'indice S&P è in lieve rialzo dopo che i robusti dati sull'occupazione hanno confermato la forza del mercato del lavoro Usa ma i guadagni sono frenati dal calo di IBM che trascina in terreno negativo il Dow.

Sul fronte macro i dati del Dipartimento del lavoro hanno mostrato 211.000 nuovi posti di lavoro ad aprile, risultato ampiamente migliore della media mensile di 185.000 per l'anno in corso e in forte accelerazione dai 79.000 di marzo. Il tasso di disoccupazione scende ai minimi da quasi dieci anni.