Wall Street - Stocks to watch del 5 maggio

5 maggio (Reuters) - Futures sugli indici poco mossi oggi a Wall Street, dove gli investitori restano alla finestra in attesa del dato chiave sugli occupati che potrebbe influenzare le chance di un rialzo dei tassi di interesse il mese prossimo. In agenda alle 14,30 ora italiana, il dato del Dipartimento del Lavoro Usa dovrebbe mostrare la creazione di 185.000 nuovi posti di lavoro il mese scorso, rispetto ai 98.000 di marzo. Intorno alle 13,40 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 quello sul Nasdaq e quello sul Dow Jones viaggiano intorno alla parità. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale è poco mosso e rende il 2,36%, il trentennale il 3%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** IBM arretra del 3% nel preborsa ed è impostato per l'apertura più bassa dell'anno dopo che Warren Buffet ha detto alla Cnbc che la sua Berkshire Hathaway ha ridotto di un terzo la partecipazione nella società. ** VWR Corp perde il 4,4% a 32,55 dollari dopo che un operatore di private equity ha offerto di comprare il gruppo di materiali per laboratori a sconto rispetto al prezzo di chiusura di ieri. ** L'assicuratore sanitario CIGNA ha annunciato un utile trimestrale migliore delle previsioni grazie ad un aumento dei clienti. ** Il gruppo televisivo CBS ha pubblicato risultati superiori alle stime nonostante una flessione dei ricavi pubblicitari. ** L'editore di videogiochi ACTIVISION BLIZZARD ha rivisto al rialzo le proprie proiezioni di utile e di giro d'affari per l'esercizio dopo un primo trimestre migliore delle attese grazie al successo del gioco "overwatch". ** COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ha pubblicato oggi un utile per azione prima delle poste straordinarie leggermente migliore delle stime degli analisti grazie alla crescita della domanda dei clienti del settore salute e finanziario. * JOHNSON & JOHNSON : un tribunale del Missouri ha imposto alla società di versare più di 110 milioni di dollari ad una donna della Virginia che dice di aver sviluppato un tumore all'utero dopo aver utilizzato per decenni i prodotti per l'igiene intima a base di talco del gruppo. ** Il creatore del gioco online "Farmville" ZYNGA balza di circa l'11% nel preborsa dopo aver ridotto la perdita nel trimestre e aver detto di aspettarsi di tornare presto in utile. ** Il produttore di petrolio di scisti MARATHON OIL ha annunciato una perdita trimestrale minore delle previsioni grazie al recupero delle quotazioni del greggio e ricavi in crescita dell'88% a 1,07 miliardi di dollari.