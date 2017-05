BORSA USA in ribasso, pesano Facebook ed energetici

4 maggio (Reuters) - Wall Street viaggia in ribasso oggi, trascinata dal calo degli energetici dopo la diminuzione del prezzo del greggio e da Facebook.

Facebook perde l'1,1%. Il gigante dei social media ha registrato utili e ricavi in crescita nel trimestre, ma gli investitori mostrano nervosismo sui futuri guardagni.

**Anche Cbs, che darà i risultati a mercato chiuso, è in calo del 3,5%.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia