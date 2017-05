Wall Street - Stocks to watch del 4 maggio

4 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo, dopo che ieri la Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse invariati e ha espresso fiducia sulla forza dell'economia americana. La banca centrale Usa ha messo l'accento sulla forza del mercato del lavoro e sottolineato che che la spesa dei consumatori resta forte, con l'andamento dell'inflazione vicino agli obiettivi. Intorno alle 13,45 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,27%, quello sul Nasdaq guadagna lo 0,35% e quello sul Dow Jones lo 0,27%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 8/32 e rende il 2,3378%, il trentennale perde 16/32 con un rendimento del 2,9816%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** FACEBOOK ha chiuso il trimestre con utili e ricavi in crescita, ma il titolo cede circa l'1% nel pre-borsa, con gli investitori che mostrano segni di nervosismo per gli utili futuri. ** VIACOM sale del 2,9% nel pre-market sulla scia di risultati migliori delle attese. ** Ieri KRAFT HEINZ ha pubblicato i risultati, che hanno mostrato vendite e utili trimestrali sotto le attese, a causa della debole domanda negli Stati Uniti e in Canada. ** TESLA cede l'1,6% nel pre-borsa dopo che il produttore di auto elettriche ha registrato una perdita trimestrale più pesante delle attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia