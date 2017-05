Wall Street - Stocks to watch del 3 maggio

3 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo presagire un avvio senza scossoni per la Borsa Usa. Raffica di dati attesi oggi: Adp, occupati settore privato aprile alle 14,15. A seguire Markit, Pmi servizi e composito finali aprile alle 15,45. Alle 16,00 sarà la volta di Ism, Pmi non manifatturiero aprile e, alle 16,30, le scorte Usa settimanali prodotti petroliferi Eia. Nutrito anche il carnet dei risultati societari: Aig, Estee Lauder, Facebook, Humana, Kraft Heinz e Time Warner. Intorno alle 13,35 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,12%, quello sul Nasdaq arretra dello 0,24% e quello sul Dow Jones perde lo 0,04%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 1/32 e rende il 2,30%, il trentennale avanza di 2/32 con un rendimento del 2,9784%%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Apple ha registrato un calo inatteso delle vendite di iPhone nei primi tre mesi del 2017. Il titolo cede l'1,3% a 145,55 dollari nel pre borsa. ** Mondelez International , che produce i biscotti Oreo e i cioccolati Cadbury, ha ieri reso noto risultati trimestrali superiori alle attese grazie alla riduzione dei costi, a vendite più solide delle marche di cioccolato e di prezzi più elevati, in particolare in America del Sud. ** Gilead Sciences ha registrato un calo del 25% dei profitti nel primo trimestre a seguito del calo delle vendite dei trattamenti per l'epatite C a 2,6 miliardi di dollari rispetto ai 4,3 miliardi precedenti. ** Devon Energy ha annunciato risultati trimestrali leggermente superiori alle attese a 41 centesimi per azione rispetto ai 40 centesimi attesi secondo una media degli analisti Thomson Reuters Ibes. ** Anadarko Petroleum ha reso noto una perdita trimestrale più pesante delle attese, con il rialzo dei prezzi del petrolio che non è stato sufficiente a compensare l'incremento del 53% dei costi e degli oneri. ** First Solar , specializzata nell'energia solare, ha reso noto un utile inatteso nel primo trimestre grazie alla riduzione dei costi e alla vendita del progetto Moapa da 250 megawatt, situato nel noredest di Las Vegas. Il titolo guadagna il 7,5% nel pre borsa. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia