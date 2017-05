Wall Street - Stocks to watch del 2 maggio

2 maggio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi in attesa dell'inizio della riunione della Federal Reserve, che terminerà domani. Ci si aspetta che la banca centrale Usa mantenga invariati i tassi, ma gli investitori presteranno particolare attenzione alla nota che sarà diffusa alla fine del meeting di due giorni per cercare indicazioni sulle stretegie future dell'istituto. Occhi puntati anche sui risultati societari e in particolare sulla trimestrale di Apple , che sarà diffusa a Borsa chiusa. Il titolo è in rialzo di circa lo 0,2% nel pre-market. Intorno alle 13,35 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,08%, quello sul Nasdaq avanza dello 0,05% e quello sul Dow Jones perde lo 0,09%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,3342%, il trentennale arretra di 2/32 con un rendimento del 3,0150%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PFIZER è in rialzo dello 0,3% nel pre-borsa dopo che la casa farmaceutica ha pubblicato i risultati del trimestre, che hanno evidenziato un utile in crescita del 2,7%. MERCK avanza dell'1,6% dopo che l'utile trimestrale è risultato superiore alle attese. ** ADVANCED MICRO DEVICES cede l'11,6% sulla scia delle previsioni date sul margine lordo del secondo trimestre, che hanno destato qualche preoccupazione. ** Angie's List sale del 44,3% nel pre-borsa dopo che IAC/InterActiveCorp ha annunciato la sua acquisizione. ** TENET HEALTHCARE balza del 15,7% nel pre-market dopo aver annunciato una perdita trimestrale inferiore alle attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia