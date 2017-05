BORSA USA, Amazon e Google guidano Nasdaq verso massimi record

I tre indici si avviano a chiudere il mese in territorio positivo, con il Nasdaq verso guadagni per il sesto mese consecutivo, mentre i dati corporate continuano a fare colpo.

**Intel è in ribasso del 3,2% sulla scia di ricavi trimestrali inferiori alle stime.