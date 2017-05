Wall Street - Stocks to watch del 28 aprile

28 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, in un clima di generale cautela alla luce dei timori sul commercio globale e sulle politiche "America First" del presidente Donald Trump, che tengono a bada l'appetito per il rischio. L'attenzione degli investitori continua a essere catalizzata dai numerosi risultati trimestrali, che oggi prevedono tra gli altri quelli dei big GENERAL MOTORS , EXXON MOBIL , CHEVRON . Ieri il Nasdaq ha chiuso su un massimo storico grazie ai rialzi, innescati dai conti, di Comcast, PayPal e Intuit, mentre S&P 500 e Dow si sono fermati intorno ai livelli del giorno prima. Appuntamenti chiave anche nel calendario macro odierno con le cifre preliminari del Pil del primo trimestre (alle 14,30 italiane), il Pmi Chicago di aprile e la fiducia finale dei consumatori a cura dell'Università del Michigan relativa al mese in corso. Intorno alle 13,15 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna lo 0,07%, quello sul Nasdaq lo 0,06% e quello sul Dow Jones lo 0,06%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,305%, il trentennale arretra di 5/32 con un rendimento del 2,974%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Tra le società che hanno diffuso la trimestrale ieri sera, INTEL cede il 3,8% negli scambi prima dell'avvio ufficiale sulla scia di ricavi inferiori alle attese, legati a un inatteso rallentamento della crescita delle attività di data center. ** AMAZON.COM ha registrato nel primo trimestre una crescita dei ricavi retail e di cloud-computing, appena sopra le attese di Wall Street, che spinge il titolo in rialzo del 3,5%. ** Reazione positiva alla trimestrale anche da parte di ALPHABET , che ha visto un balzo di utili e ricavi grazie alla continua solida crescita del business della pubblicità. Il titolo nel pre market sale del 4,1%. ** MICROSOFT ha mancato di poco le attese di Wall Street sui ricavi trimestrali, penalizzati dal forte calo delle vendite di tablet Surface e di laptop in uno scenario che ha visto riaccendersi la competizione nel mercato dei personal computer. ** In calo del 4,6% STARBUCKS che ha annunciato risultati deludenti. ** EXPEDIA sconta nel pre borsa con una flessione del 3,1% la perdita del primo trimestre. ** BAIDU , che ha previsto ricavi del secondo trimestre sotto le stime, cede l'1,5%. ** Arriva al 14% la perdita nel pre borsa di GIGAMON in seguito alla pubblicazione dei risultati. ** Ha appena diffuso i risultati COLGATE-PALMOLIVE . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia