BORSA USA poco mossa, occhi sui trimestrali

Il piano di riforma, svelato ieri, propone un importante taglio delle tasse per molte imprese, ma senza offrire dettagli su come sarà compensato senza aumentare il deficit.

Sei dei principali 11 settori S&P 500 sono in rialzo, guidati dall'indice dei tecnologici.

** Comcast è in testa all'indice S&P, con una crescita del 3% dopo che l'utile della società ha battuto le stime degli analsiti grazie ad un forte aumento degli abbonati.

** Under Armour balza del 7,7% dopo una perdita trimestrale inferiore alle attese

