Wall Street - Stocks to watch del 27 aprile

27 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. E' probabile che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, anche se gran parte dei nomi di rilievo arriverà a mercati chiusi: in calendario ci sono ALPHABET , FORD MOTOR , DOW CHEMICAL , AMAZON.COM , INTEL , MICROSOFT . Agenda macroeconomica fitta: ordini di beni durevoli di marzo, stimati in crescita dell'1,2%, la stima sulla bilancia commerciale e quella sulle scorte all'ingrosso di marzo, le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, che dovrebbe attestarsi a 245.000 unità, e le vendite immobiliari in corso sempre del mese scorso, attese in calo dell'1% rispetto al mese precedente. Attorno alle 12,35 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 0,25 punti (+0,01%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 3,25 punti (+0,06%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 12 punti (+0,06%). Il mercato obbligazionario è poco mosso: il benchmark decennale è invariato e rende il 2,31%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** PAYPAL HOLDINGS sale del 5,4% nelle contrattazioni di pre-market: ieri ha pubblicato i risultati trimestrali. Diversi broker hanno alzato i target price. ** Demos Parneros è il nuovo ceo di BARNES & NOBLE , quinto capo azienda in quattro anni. ** Diversi broker hanno incrementato gli obiettivi di prezzo di UNITED TECHNOLOGIES dopo la pubblicazione dei conti.