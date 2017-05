BORSA USA poco mossa, occhi su piano fiscale di Trump

MILANO, 26 aprile (Reuters) - Borsa Usa poco mossa in una giornata piena di risultati societari e segnata dall'attesa per il piano fiscale di Donald Trump che sarà svelato nelle prossime ore.

"Ci aspettiamo che punti a ridurre le tasse sulle imprese e quelle sulle persone e a semplificare il sistema, ma questo è in un mondo ideale", commenta Andre Bakhos, direttore generale di Janlyn Capital a Bernardsville, New Jersey.

"Il mercato non leggerà il piano in mondo negativo, ma ci sono degli ostacoli sulla strada, come in tutte le cose che Trump dice e fa".