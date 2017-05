Wall Street - Stocks to watch del 26 aprile

26 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi. Intorno alle 13,20 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,05%, quello sul Nasdaq avanza dello 0,03%, quello sul Dow Jones guadagna lo 0,10%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali avanzano di 1/32 e rendono il 2,323%, i trentennali sono sostanzialmente piatti con un rendimento del 2,979%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TWITTER sale di quasi il 12% sulla scia dei risultati. Il social network ha registrato un incremento medio mensile del 6% degli utenti attivi, meglio delle attese degli analisti. ** PROCTER & GAMBLE in ribasso dopo la pubblicazione dei conti. Il gruppo ha registrato un calo dell'8,3% dell'utile nel terzo trimestre. ** Debole PEPSICO sulla scia dei risultati, nonostante abbiano mostrato ricavi e utili migliori delle attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia