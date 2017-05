Wall Street - Stocks to watch del 25 aprile

25 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo dopo la seduta brillante della vigilia, che ha visto la borsa Usa sintonizzarsi con l'euforia che ha dominato su tutte le piazze azionarie -- dall'Asia all'Europa -- dopo la vittoria del centrista Emmanuel Macron al primo turno delle presidenziali francesi. Il Nasdaq ha toccato un nuovo massimo storico e tutti e tre gli indici principali hanno chiuso con rialzi superiori al punto percentuale. L'agenda macro odierna prevede l'indice CaseShiller sui prezzi delle case a febbraio alle 15,00 italiane mentre un'ora dopo saranno diffusi i dati relativi alla fiducia dei consumatori a cura del Conference Board per aprile e alla vendita di nuove case a marzo. Sul fronte corporate anche oggi ricco il calendario delle trimestrali che include, tra i vari nomi, quelli di big come Caterpillar, McDonald's, Lockheed Martin, Coca-Cola, 3M, AT&T, Texas Instruments. Intorno alle 13,55 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,19%, quello sul Nasdaq dello 0,20%, quello sul Dow Jones dello 0,31%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali perdono 8/32 e rendono il 2,304%, i trentennali arretrano di 18/32 con un rendimento del 2,956%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** XEROX cede l'1,1% nel pre borsa dopo i risultati appena diffusi. ** Arretra dello 0,8% anche COCA-COLA sulla scia di un calo del 20% dei profitti trimestrali. ** Il produttore chimico e di sementi DUPONT , in via di fusione con DOW CHEMICAL , ha annunciato un utile migliore del previsto per il settimo trimestre consecutivo. ** Ha da poco diffuso i risultati anche ELI LILLY con un incremento del 7,5% dei ricavi grazie a una maggiore domanda per i nuovi prodotti del gruppo tra cui il farmaco contro il diabete Trulicity e quello per la psoriasi Taltz. ** ALCOA balza del 3,6% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa sulla scia dei risultati comunicati ieri sera, con un utile sopra le attese e ricavi in crescita del 24,7%. ** La trimestrale diffusa alla vigilia spinge anche UNISYS che mette a segno un progresso di oltre il 12% dopo aver annunciato un inatteso utile di 30 cent per azione mentre gli analisti si aspettavano una perdita di 60 cent. ** Altra reazione positiva ai risultati di ieri sera è quella di LIMELIGHT NETWORKS che nel pre market guadagna più del 9%. ** FITBIT sale del 3,5% nel pre borsa dopo che Benchmark ne ha avviato la copertura con rating "buy". ** In rialzo dell'1,2% AKORN sulla scia dell'annuncio ieri che il gruppo tedesco Fresenius rileverà la società Usa di farmaci generici per 4,75 miliardi di dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia