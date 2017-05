Wall Street - Stocks to watch del 24 aprile

24 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in netto rialzo, in un mercato che tira un sospiro di sollievo dopo che il candidato centrista Emmanuel Macron ha vinto il primo round delle elezioni presidenziali francesi. I sondaggi prevedono che il candidato pro-Ue Macron riesca a battere Marine Le Pen nel voto decisivo il mese prossimo, riducendo le possibilità che la Francia sia tentata dalla decisione di lasciare l'Unione. Gli investitori si stanno anche posizionando in vista di una settimana molto intensa, con oltre 190 società dell'indice S&P 500 che diffondono i risultati, incluse Alphabet e Microsoft . Intorno alle 13,45 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dell'1,1%, quello sul Nasdaq dell'1%; quello sul Dow Jones dell'1,01%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali perdono 19/32, rendimento 2,305%; i trentennali 1*4/32, rendimento 2,95%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Le grandi banche Usa, incluse Bank of America , Goldman Sachs e JPMorgan salgono di oltre il 2% negli scambi del premarket. L'indice S&P 500 dei finanziari è stato quello che ha fatto peggio la scorsa settimana, con gli investitori che privilegiavano asset meno rischiosi a causa dei timori sul fronte geopolitico, che includevano il voto in Francia, ma anche le tensioni tra Usa e Nord Corea. ** Hasbro sale del 2,6% dopo i risultati del trrimestre più forti delle attese. ** Il concorrente Mattel sale di quasi il 2% sui dati di Hasbro. ** Il produttore di apparecchiature mediche C R Bard balza del 20%, dopo che la società Usa del settore Becton Dickinson ha annunciato l'intenzione di acquistare Bard per 24 miliardi di dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia