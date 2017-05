Wall Street - Stocks to watch del 21 aprile

21 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo in un contesto di relativa distensione sui mercati in vista della prima tornata delle elezioni presidenziali francesi. L'agenda macroeconomica odierna prevede la stima flash del Pmi manifatturiero, servizi e composito relativo ad aprile a cura di Markit (ore 15,45) e i dati di vendita delle case esistenti a marzo (16,00). Ieri la borsa Usa ha chiuso in rialzo: Dow +0,85%, S&P 500 +0,76%, Nasdaq +0,92%. Intorno alle 13,15 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,15%, quello sul Nasdaq dello 0,21% e quello sul Dow Jones è in frazionale rialzo. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali sono poco mossi e rendono il 2,239%, i trentennali sono leggermente cedenti con un tasso del 2,89%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL ELECTRIC - Il titolo arretra di quasi un punto percentuale negli scambi del preborsa a 30 dollari dopo ricavi in flessione dell'1% ma utili in crescita. ** HONEYWELL - Utile in crescita del 9% nel trimestre, sostenuto da vendite migliori delle attese nel business aerospaziale e dell'energia. Il gruppo ha anche rivisto al rialzo la parte bassa delle sue previsioni di utile 2017 di 5 centesimi a 6,90-7,10. ** SCHLUMBERGER - Le azioni trattano in ribasso dello 0,3% a 76,25 dollari nel preborsa dopo i risultati diffusi ieri che hanno evidenziato il primo incremento dei ricavi dopo otto trimestri. ** VISA - Ha annunciato risultati trimestrali migliori delle attese e ha previsto un utile di esercizio nella parte alta delle proprie stime. Il titolo del colosso dei pagamenti - che ieri ha anche annunciato un buyback da 5 miliardi di dollari - prima dell'apertura ufficiale del mercato tratta in rialzo del 2,6% a 93,50 dollari. ** MATTEL - Cede il 5,6% a 23,80 dollari nel preborsa dopo aver registrato una perdita trimestrale ben superiore alle previsioni. In contrazione anche le vendite a causa della debole domanda dei rivenditori per marchi chiave come Barbie e Fisher-Price e ai grossi sconti per eliminare il magazzino rimasto dopo la stagione delle festività. Il primo produttore di giocattoli del mondo ha infine rivisto al ribasso le stime di crescita delle vendite per l'esercizio. * TEVA PHARMACEUTICALS - Ha lanciato ieri un inalatore contro l'asma che è il primo concorrente diretto dell'Advair di GlaxoSmithKline . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia