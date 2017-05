BORSA USA in rialzo spinta da trimestrali

20 aprile (Reuters) - Gli indici della borsa Usa viaggiano in rialzo, aiutati dal crescente ottimismo intorno alla stagione delle trimestrali.

Sette degli 11 principali settori S&P sono in rialzo.

Tra le altre società che oggi daranno i risultati ci sono Visa e Mattel.