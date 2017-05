Wall Street - Stocks to watch del 20 aprile

20 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono moderatamente positivi, incoraggiati dal buon avvio della stagione dei risultati societari e dal rimbalzo dei prezzi del greggio. Tuttavia il clima a livello globale continua a essere improntato alla cautela per i timori geopolitici relativi alla tensioni tra Usa e Corea del Nord e per le prossime elezioni presidenziali in Francia. L'agenda macroeconomica odierna prevede alle 14,30 italiane le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e alle 16 il leading indicator di marzo. Prosegue intanto il flusso di trimestrali che includono oggi, tra le altre, VISA (+1,4% nel pre market) e MATTEL . Ieri la borsa Usa ha chiuso contrastata, con Dow e S&P 500 in calo rispettivamente dello 0,58% e dello 0,17% -- appesantiti da Ibm -- mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,23%. Intorno alle 13,05 italiane il futures e-minis sullo S&P 500 avanza dello 0,25%, quello Nasdaq dello 0,31% e quello sul Dow Jones dello 0,14%. Sul mercato obbligazionario i Treasuries decennali perdono 6/32 e rendono il 2,225%, i trentennali scendono di 12/32 con un rendimento al 2,88%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** EBAY cede l'1,8% negli scambi prima dell'avvio ufficiale di borsa sulla scia di previsioni di un utile del secondo trimestre inferiore alle attese degli analisti, penalizzato da forti spese per rilanciare e commercializzare la piattaforma e-commerce del gruppo in un contesto di dura competizione da parte di Amazon.com . ** Sale invece del 2,6% nel pre borsa QUALCOMM , che ieri sera ha annunciato ricavi e utili trimestrali più forti delle aspettative. ** FOOT LOCKER lascia sul terreno il 5% dopo l'aggiornamento dell'outlook. ** AMERICAN EXPRESS ha chiuso il primo trimestre con un utile in calo ma meno del previsto e ha espresso maggiore fiducia sui risultati dell'intero anno, spingendo il titolo in rialzo del 2,5% nell'after hours di ieri. ** WESTERN DIGITAL -- partner Usa di Toshiba in una joint venture per i semiconduttori -- è in trattative con il fondo statale Innovation Network Corp of Japan e con Development Bank of Japan con cui potrebbe valutare di lanciare un'offerta congiunta sulle attività dei chip del gruppo nipponico, secondo quanto dichiarato dal Cfo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia