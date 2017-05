Wall Street - Stocks to watch del 19 aprile

19 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede il solo dato sulle scorte di prodotti petroliferi, comunicato dall'agenzia Eia. Attorno alle 13,45 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6 punti (+0,26%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 15,75 punti (+0,29%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 26 punti (+0,13%). Il mercato obbligazionario è in ribasso: il benchmark decennale perde 9/32 e rende il 2,21%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** MORGAN STANLEY ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1 dollaro, superando le attese degli analisti, attestate a 0,89 dollari. ** BLACKROCK ha archiviato il primo trimestre con un utile in crescita del 31%. ** IBM perde il 4,7% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver archiviato il primo trimestre con ricavi inferiori alle previsioni. ** KKR & CO ha alzato l'offerta per l'australiano Tatts Group a 4,65 miliardi di dollari. ** CHEVRON ha venduto la rete di distributori nella British Columbia canadese a Parkland Fuel Corp per 1,09 miliardi di dollari. ** Secondo il quotidiano Asahi, un fondo governativo nipponico sta valutando un'offerta congiunta con BROADCOM per il business dei semiconduttori di Toshiba. ** JP Morgan ha tagliato il target price di GOLDMAN SACHS a 238 da 251 dollari, confermando overweight. ** Barclays ha alzato il rating di HP ad overweight da equal weight. ** Secondo quanto riferiscono i trader, Credit Suisse ha migliorato il giudizio su COCA-COLA ad outperform da neutral. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia