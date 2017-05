BORSA USA in calo su risultati deludenti Goldman e J&J

18 aprile (Reuters) - Azionario americano in calo penalizzato dai deludenti risultati trimestrali di Goldman Sachs e Johnson&Johnson.

** In calo anche l'indice del comparto finanziario zavorrato dalla flessione del 4,1% di Goldman Sachs che paga utili trimestrali inferiori alle attese.

** Il calo di Goldman si ripercuote anche su altre banche americane come Morgan Stanley e Wells Fargo. Bank of America cede la maggior parte dei guadagni archiviati nelle contrattazioni pre-borsa e sale dello 0,3% nonostante utili superiori alle attese.

** "Driver del mercato sono ancora gli utili, la crescita economica, etc", spiega Paul Nolte, portfolio manager di Kingsview Asset Management a Chicago.

** I beni rifugio continuano a essere privilegiati dagli investitori date le incertezze sull'esito del voto in Francia, le crescenti tensioni tra Usa e Corea del Nord e la possibilità di elezioni anticipate in Gran Bretagna.

