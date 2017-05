Wall Street - Stocks to watch del 18 aprile

18 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, con gli investitori che valutano la possibilità di un ritardo della riforma fiscale, mentre guardano ai risultati societari e alla situazione geopolitica. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto in un'intervista al Financial Times che l'amministrazione Trump probabilmente ritarderà i tempi dell'approvazione della riforma fiscale a causa di difficoltà nei negoziati con il Congresso sulla tutela sanitaria. Attorno alle 14 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,2%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,17% e il derivato sul Dow Jones lo 0,3%. Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,23%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Goldman Sachs perde più del 2% nel premarket, dopo aver diffuso i risultati che hanno evidenziato un balzo dell'80% dell'utile del trimestre grazie alla ripresa del mercato azionario e delle offerte di debito. L'Eps si attesta a 5,15 dollari, da 5,31 delle previsioni del mercato. ** UnitedHealth sale del 2,3%, dopo i dati del trimestre migliori delle attese degli analisti. ** Johnson & Johnson cala dello 0,9%, dopo che i ricavi si sono rivelati più deboli delle stime. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia