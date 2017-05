Wall Street - Stocks to watch del 13 aprile

13 aprile (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo. L'agenda macroeconomica prevede i prezzi alla produzione di marzo, stimati invariati rispetto al mese precedente e in aumento del 2,4% tendenziale, nonché l'indice sulla fiducia dei consumatori di aprile, calcolato dall'università del Michigan, stimato a 96,5. Attorno alle 12,20 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 7,25 punti (-0,31%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 11,5 punti (-0,22%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 48 punti (-0,23%). Il mercato obbligazionario è in rialzo: il benchmark decennale guadagna 21/32 e rende il 2,22%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** BERKSHIRE HATHAWAY ha ritirato la richiesta alla Fed per incrementare la partecipazione in WELLS FARGO & CO oltre il 10% del capitale, vendendo, contestualmente, 9 milioni di azioni al fine di restare al di sotto della soglia. ** UNITED AIRLINES ha posto fine a tre giorni di polemiche a proposito di video che mostrano un passeggero trascinato fuori da un aereo, offrendo un risarcimento a tutti i passeggeri del volo e promettendo di non ricorrere più alla polizia per prelevare passeggeri da velivoli troppo pieni. ** APPLIED OPTOELECTRONICS balza di oltre il 20% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver annunciato che i risultati del primo trimestre saranno superiori alla guidance. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia