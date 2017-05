BORSA USA in lieve calo, pesano tensioni geopolitiche, attese su trimestrali

12 aprile (Reuters) - Borsa Usa in lieve calo nella prima parte della seduta, condizionata dalle persistenti tensioni geopolitiche su Siria e Corea del Nord e dall'avvio della stagione delle trimestrali che entrerà nel vivo domani con le prime grandi banche.

** "Sarà molto importante che queste banche non tradiscano le aspettative perché i prezzi incorporano aspettative di miglioramento e gli investitori cercano rassicurazioni", commenta Rick Meckler, presidente di LibertyView Capital Management a Jersey City, New Jersey.

** Qualcomm cede più del 2% dopo che BlackBerry ha chiesto al gruppo 814,9 milioni di dollari in un arbitrato relativo a royalties su passate vendite.

