WALL STREET-Stocks to watch dell'11 aprile

11 aprile (Reuters) - I futures sugli indici azionari americani sono poco mossi, in un clima di diffusa cautela alla luce delle ultime tensioni geopolitiche e in vista del lungo ponte pasquale.

Il calendario macro non offre oggi spunti di rilievo e anche sul fronte dei risultati societari l'agenda è scarna, in attesa delle prime trimestrali delle maggiori banche previste per giovedì.