Wall Street - Stocks to watch del 23 febbraio

24 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono negativi, facendo presagire un avvio in calo per i mercati americani. A livello di dati macro, da segnalare l'Università del Michigan con la fiducia dei consumatori finale febbraio alle 16,00. Quanto ai risultati, attesi quelli del quarto trimestre di di J.C. Penney Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 cede lo 0,39%, il contratto sul Nasdaq lo 0,48%, il derivato sul Dow Jones lo 0,36% Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende il 2,3632%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Hewlett-Packard Enterprise , il gruppo specializzato nei materiali e nei servizi informatici per le imprese ha chiuso il trimestre con un giro d'affari sotto le attese e ha ridotto le stime di utile netto per l'anno. Il titolo ha ceduto il 6,7% a 23 dollari nel dopo borsa ieri. ** Gap , il gruppo di pre-a-porter ha chiuso i tre mesi al 28 gennaio con vendite in crescita dell'1% a 4,43 miliardi di dollari e stima vendite stabili o in leggera crescita quest'anno. Il titolo è salito dell'1,4% a 24,30 dollari nel dopo borsa. ** Nordstrom ha registrato ricavi trimestrali in crescita del 2,4% a 4,24 miliardi di dollari. Il titolo è salito del 3,6% nelle transazioni elettroniche. ** BAIDU , il motore di ricerca cinese, ha registrato nel trim4 un calo dei ricavi per il secondo trimestre consecutivo, ma l'utile netto per azione ha superato le attese a 6,49 dollari per azione rispetto a 6,07 dollari attesi. Il titolo è salito del 2,4% nel dopo borsa. ** INCYTE , CBOE HOLDINGS e REGENCY CENTERS , questi tre titoli faranno il loro ingresso nello S&P500 la prossima settimana al posto: Incyte dal 28 febbraio al posto di SPECTRA ENERGY , CBOE dal primo marzo al posto di PITNEY BOWES e Regency il 2 marzo al posto di D'ENDO INTERNATIONAL .