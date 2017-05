Wall Street - Stocks to watch del 23 febbraio

23 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, con gli investitori che digeriscono le bozze dell'ultimo incontro del comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che indica la possibilità di un aumento dei tassi "abbastanza presto". Non sembra però ci sia fretta ad agire sui tassi, considerato che l'inflazione resta sotto il target di lungo periodo del 2%, di fatto cancellando la possibilità di un aumento a marzo. Attorno alle 13,50 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,13%, il contratto sul Nasdaq dello 0,1%, il derivato sul Dow Jones dello 0,11% Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,397%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Tesla sale del 2% nel premarket, dopo aver chiuso il trimestre con una perdita netta in calo e dopo aver detto che la berlina Model 3, destinata al mercato di massa, sarà in produzione entro settembre. ** L Brands perde quasi il 13%, dopo risultati che evidenziano domanda in calo per il marchio Victoria's Secret. ** Kohl sale del 3,16% dopo aver diffuso risultati più forti delle attese. ** Nvidia cala del 4,4% dopo che Instinet ha tagliato il giudizio a "reduce" da "buy". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia