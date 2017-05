Wall Street - Stocks to watch del 22 febbraio

22 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo segnalando una seduta di riflessione dopo i nuovi record. A frenare la corsa dell'azionario Usa potrebbe contribuire il ritracciamento del greggio ma il mercato rimarrà concentrato sulla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed da cui potrebbero emergere segnali per un nuovo impulso alla borsa. L'agenda macro odierna è scarna e vede i dati sulle vendite immobiliari in corso a gennaio. Attorno alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde lo 0,16%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,07% e il derivato sul Dow Jones lo 0,05% Il mercato obbligazionario vede prezzi in lieve rialzo: il benchmark decennale guadagna 3/32 e rende il 2,41%; il trentennale avanza di 8/32 con un rendimento del 3,02%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** Una organizzazione commerciale che rappresenta GENERAL MOTORS , Toyota Motor , Volkswagen e altre nove case automobilistiche ha chiesto ieri al nuovo capo dell'Epa (Environmental Protection Agency) Scott Pruitt di revocare una decisione dell'amministrazione Obama relativa alle normativa sulle emissione dei veicoli. ** L'investitore miliardario Carl Icahn ha acquisito un grosso pacchetto azionario di BRISTOL-MYERS SQUIBB e considera la casa farmaceutica come un possibile target di acquisizione, secondo quanto pubblicato dal Wall Street Journal ieri sera. ** FIRST SOLAR ha annunciato risultati sopra le attese e ha rivisto al rialzo le previsioni sulle vendite per il 2017 a 2,8-2,9 miliardi di dollari dalla precedente stima di 2,5-2,6 miliardi. ** Il costruttore di case di lusso TOLL BROTHERS ha riportato utili e ricavi trimestrali migliori delle previsioni grazie alla forte domanda e ha rivisto al rialzo le stime sulle consegne per l'anno in corso. Il titolo sale di oltre il 3% nel premarket. ** Anche il provider Tv satellitare DISH NETWORK ha annunciato utili sopra le attese grazie all'inatteso aumento degli abbonati nel quarto trimestre. ** UPS perde oltre l'1% nel preborsa dopo che Morgan Stanley ha tagliato il target price sul titolo. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia