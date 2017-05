Wall Street - Stocks to watch del 21 febbraio

21 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in moderato rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta positivo. L'agenda macroeconomica prevede la stima flash sull'indice Pmi manifatturiero di febbraio, che dovrebbe attestarsi a 55,2, la stima flash sul Pmi servizi sempre del mese in corso, stimata a 55,7, e la stima flash dell'indice Pmi composito. Il calendario dei risultati comprende Macy's . Attorno alle 13,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 6 punti (+0,26%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 14,5 punti (+0,27%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 73 punti (+0,35%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in ribasso: il benchmark decennale perde 7/32 e rende il 2,45%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** WAL-MART STORES ha archiviato il quarto trimestre con un utile per azione adjusted di 1,30 dollari, un cent meglio delle stime. Il titolo guadagna l'1,7% nelle contrattazioni di pre-market. ** HOME DEPOT ha chiuso il quarto trimestre con utile per azione di 1,44 dollari, superando le attese degli analisti (1,34 dollari). La catena di negozi per il fai-da-te prevede per quest'anno vendite in crescita del 4,6% e un utile netto di 7,13 dollari. ** KKR ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione fino al 40% di Telxius, controllata di Telefonica, per 1,275 miliardi di euro. ** Il gruppo canadese Restaurant Brand International, secondo diverse fonti, è vicino all'acquisizione di POPEYES LOUISIANA KITCHEN , a cui fanno capo i marchi Burger King e Tim Hortons, per 1,7 miliardi di dollari. ** NORTHERN TRUST ha acquisito i servizi di reporting di Ubs Asset Management in Lussemburgo e in Svizzera. ** ACCENTURE ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto sull'agenzia di marketing e pubblicità tedesca SinnerSchrader. ** FREEPORT-MCMORAN perde il 4,4% nelle contrattazioni di pre-market dopo aver minacciato il ricorso ad un arbitraggio nello scontro con il governo indonesiano sulla miniera di Grasberg, chiusa da venerdì scorso. ** Secondo due fonti vicine al dossier, Brad Grey, AD di Paramount Pictures, controllata di VIACOM , si appresta a lasciare l'incarico. ** Il cda di CITIGROUP ha tagliato del 6% la remunerazione complessiva dell'AD Michael Corbat, che non ha raggiunto alcuni obiettivi finanziari. ** Il settimanale finanziario Barron's ha scritto che GENERAL MOTORS potrebbe guadagnare fino al 35% in caso di vendita di Opel. ** Morgan Stanley ha incrementato il target price di APPLE a 154 da 150 dollari, confermando il rating overweight. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia