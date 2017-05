Wall Street - Stocks to watch del 16 febbraio

16 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica prevede le licenze edilizie di gennaio, il dato sulla costruzione di nuove case sempre di gennaio e l'indice Fed Filadelfia di febbraio. Attorno alle 12,25 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 perde 4,25 punti (-0,18%), il contratto di riferimento sul Nasdaq scende di 2,25 punti (-0,04%) e il derivato sul Dow Jones arretra di 32 punti (-0,16%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in rialzo: il benchmark decennale guadagna 6/32 e rende il 2,48%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** ANTHEM ha ottenuto da un giudice del Delaware l'ordine restrittivo temporaneo che impedisce a CIGNA di porre fine ufficialmente alla proposta di fusione da 54 miliardi di dollari, operazione bloccata dalle autorità antitrust. ** L'offerta di JOHNSON & JOHNSON sulle azioni Actelion andrà dal 3 al 30 marzo. J&J ha messo sul piatto 280 dollari per ogni titolo della società svizzera, valorizzandola 30 miliardi di dollari. ** L'operatore di private equity BLACKSTONE ha acquisito la società di cloud britannica Cloudreach. I termini finanziari del deal non sono stati resi noti. ** Il Wall Street Journal riferisce che GOLDMAN SACHS è vicina alla cessione di una società attiva nei gas industriali in Corea del Sud ad un consorzio guidato da Daesung Industrial per circa 1,8 miliardi di dollari. ** Secondo il Financial Times, il governo di Berlino è infuriato con GENERAL MOTORS per non essere stato informativo preventivamente dell'intenzione di vendere Opel a Peugeot. ** SNAP , a cui fa capo il social network Snapchat, ha fissato in 14-16 dollari il range indicativo dell'Ipo, corrispondente ad una valutazione compresa tra 19,5 e 22,2 miliardi di dollari, ovvero vicina ai minimi delle prime indicazioni (20-25 miliardi). Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia