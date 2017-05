Wall Street - Stocks to watch del 15 febbraio

15 febbraio (Reuters) - A due ore dall'avvio delle contrattazioni i futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi, dopo che ieri sono stati toccati nuovi massimi, grazie alla spinta dei titoli bancari. Ieri il presidente della Federal Reserve Janet Yellen ha detto che sarebbe poco saggio aspettare troppo a lungo per alzare i tassi di interesse. Attesi per oggi un folto numero di dati macro. Attorno alle 13,30 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 segna -0,04%, il contratto di riferimento sul Nasdaq -0,01%, mentre il derivato sul Dow Jones sale dello 0,13%. Il mercato obbligazionario vede prezzi in calo: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,4771%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ha registrato una perdita maggiore del previsto nel quarto trimestre, a causa di un onere di 5,6 miliardi di dollari legato a un accordo concluso con Berkshire Hathaway. L'azione ha perso il 4,5% ieri nell'afterhours. ** La giapponese SoftBank ha annunciato l'acquisto di FORTRESS INVESTMENT GROUP per 3,3 miliardi di dollari, pari a 8,08 dollari per azione, che incorpora un premio del 38% rispetto alla chiusura di lunedì. Fortress balza del 27% nel pre-market. ** PROCTER & GAMBLE sale del 2,7% nel pre-market dopo che il fondo attivista Trian Fund Management ha annunciato di avere una partecipazione di 3,5 miliardi di dollari nel capitale del gruppo. ** Berkshire Hathaway , la holding di Warren Buffett, ha quasi quadruplicato la propria partecipazione in APPLE nel quarto trimestre 2016, portandola a 57,4 milioni di azioni, per un valore di 7,75 miliardi di dollari ai prezzi di chiusura di ieri. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia