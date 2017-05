BORSA USA, indici poco mossi dopo testimonianza Yellen

14 febbraio (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono poco mossi oggi, dopo la testimonianza davanti alla commissione bancaria del Senato del presidente della Federal Reserve Janet Yellen, che ha detto che probabilmente la Fed avrà bisogno di alzare i tassi di interesse in una delle prossime riunioni, sottolineando però la considerevole incertezza della politica economica sotto l'amministrazione Trump.

Ieri, l'S&P ha raggiunto i 20.000 miliardi di dollari di capitalizzazione per la prima volta nella storia, il culmine di un rally iniziato giovedì dopo che Trump ha promesso di fare presto un nuovo annuncio sulle tasse.

Nove degli 11 principali settori S&P oggi sono in ribasso.

** General Motors è il titolo che va meglio nell'S&P, in rialzo del 3,8%, dopo che Psa Group ha detto di essere in trattative per acquistare Opel.