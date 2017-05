Wall Street - Stocks to watch del 14 febbraio

14 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono poco mossi all'indomani di una seduta da livelli record e in attesa del discorso del presidente della Federal Reserve Janet Yellen da cui potranno emergere segnali sulle tempistiche di un rialzo dei tassi. Se da un lato l'atteggiamengo pro-business dal presidente Donald Trump ha scatenato un rally da record sulla borsa, gli scarsi dettagli sulle sue politiche danno alla stessa Fed una scarsa visibilità sulla direzione dell'economia. Lo scorso dicembre la Fed ha proiettato tre rialzi di tassi nel corso del 2017. Attualmente i trader prezzano al 17% le possibilità di una stretta del denaro a marzo nonostante una forte serie di dati macro, tra cui un mercato del lavoro robusto e una inflazione in miglioramento. L'agenda macroeconomica di oggi, oltre all'audizione semestrale della numero uno della Fed Yellen davanti alla Commissione bancaria del Senato, vede i dati sui prezzi alla produzione finali di gennaio. Attorno alle 13,44 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 è piatto, il contratto di riferimento sul Nasdaq segna un frazionale 0,01% così come il derivato sul Dow Jones . Il mercato obbligazionario vede prezzi in calo: il benchmark decennale perde 2/32 e rende il 2,44%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** GENERAL MOTORS è in buon rialzo negli scambi del preborsa dopo che PSA (Peugeot-Citroen) ha confermato che sta valutando l'acquisizione di Opel, controllata Gm. ** Il colosso retail WAL-MART punta per la prima volta a raggruppare i servizi di approvvigionamento per i suoi negozi con le vendite on-line, un mossa per gestire in modo più efficiente le duplicazioni e per contrastare meglio la concorrenza di AMAZON.COM , secondo fonti Reuters. ** FREEPORT-MCMORAN ha annunciato il blocco delle produzione di concentrati di rame presso la miniera di Grasbergin Indonesia, la seconda più grande del mondo, in risposta alla decisione del governo di limitare le esportazioni di concentrato al fine di sostenere i produttori locali. ** La compagnia specializzata nella fornitura di polizze sanitarie AETNA e la rivale HUMANA hanno annunciato la rottura reciproca dell'accordo di integrazione da 34 miliardi di dollari. La decisione arriva dopo lo stop al deal da parte delle Autorità Usa per problemi legati all'effetto dell'operazione sulla concorrenza. ** GILEAD SCIENCES ha lanciato una sfida a GlaxoSmithKline annunciando buoni risultati degli studi clinici per un farmaco sperimentale per la cura dell'HIV che funziona allo stesso modo dell'analogo farmaco del gruppo britannico. ** AIG e FOSSIL comunicheranno i risultati dopo la chiusura di borsa. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia