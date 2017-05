BORSA USA estende corsa record, Verizon trascina tlc al ribasso

I tre indici principali sia giovedì che venerdì hanno rinnovato i massimi storici dopo la promessa del presidente Donald Trump di un importante annuncio in tema di tasse nelle prossime settimane.

L'S&P 500 è balzato dell'8,3% dall'elezione di Trump l'8 novembre alla chiusura di venerdì, alimentato dalle attese di tagli alle tasse per le imprese, di una riduzione della regolamentazione e di un aumento della spesa per infrastrutture.

Anche se poi il rally ha avuto una fase di stallo tra timori per la politica protezionistica di Trump e una mancanza di chiarezza sulle riforme, l'S&P 500 non è mai sceso oltre l'1% in 84 sedute, a indicazione che gli investitori stanno accordando a Trump il beneficio del dubbio.