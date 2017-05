Wall Street - Stocks to watch del 13 febbraio

13 febbraio (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare ad un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza. L'agenda macroeconomica è sgombra e il calendario dei risultati corporate non contempla nomi di rilievo. Attorno alle 12,10 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 guadagna 2,25 punti (+0,1%), il contratto di riferimento sul Nasdaq sale di 2,25 punti (+0,04%) e il derivato sul Dow Jones avanza di 35 punti (+0,17%). Il mercato obbligazionario vede prezzi in calo: il benchmark decennale perde 7/32 e rende il 2,43%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** VERIZON COMMUNICATIONS oggi lancerà il nuovo piano tariffario, che garantisce ai clienti accesso illimitato ai dati su smartphone e tablet. ** Secondo quanto riportato dal quotidiano finanziario Calcalist, l'operatore di private equity Apax Partners è in trattative per acquisire il gruppo israeliano SYNERON MEDICAL per 350-400 milioni di dollari. ** Goldman Sachs ha alzato il target price di IBM a 160 da 145 dollari, confermando il rating neutral. Il broker, inoltre, ha incrementato l'obiettivo di prezzo di APPLE a 150 da 133 dollari. ** I trader riferiscono che Evercore ha migliorato il rating di CATERPILLAR a buy da hold. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana, con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon le parole "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia