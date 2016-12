RPT-BORSA USA-Indici contrastati, utility salgono, bancari in calo

(Elimina refuso in titolo)

Per contro, quelli delle utility e dei tecnologici hanno perso. Dallo scorso 8 novembre, l'indice delle utility dell'S&P 500 e quello dei consumi di base sono stati i peggiori performer, scendendo del 4,5%. I finanziari sono saliti del 13%, mentre gli industriali del 7,5%.

Oggi l'inversione di rotta, con le utility in rialzo dell'1,3% e i consumi di base dello 0,7%, a sostenere l'S&P 500.

** Sette degli 11 principali settori S&P sono in rialzo, con il real estate a +1,62%.

