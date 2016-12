BORSA USA, S&P e Nasdaq in calo su perdite tecnologici

Wall Street ha vissuto un rally per tutto novembre sulle speranze che le politiche del nuovo presidente eletto Donald Trump possano essere amiche del mercato, mentre i tecnologi sono rimasti al palo, salendo dello 0,6%.

"Penso che quello a cui stiamo assistendo è che le persone si stanno spostando da nomi che sono stati vincitori nell'ultimo paio d'anni e da società che hanno una crescita prevedibile come Facebook, Alphabet e Apple", spiega Michael Scanlon, managing director di Manulife Asset Management.

Sette degli 11 principali settori S&P sono in ribasso.

