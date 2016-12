Wall Street - Stocks to watch dell'1 dicembre

1 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono marginalmente deboli dopo la chiusura in generale ribasso della vigilia, che ha comunque suggellato un mese di novembre all'insegna di corposi guadagni. Grazie al rally post elezioni il Dow è salito a novembre del 5,4%, il migliore mese da marzo, l'S&P 500 del 3,4% e il Nasdaq del 2,6%. Ieri il Dow Jones ha guadagnato un frazionale 0,01%, l'S&P 500 ha perso lo 0,27% e il Nasdaq è sceso dell'1,05%, in un mercato in cui le flessioni di utility e tecnologici hanno messo in secondo piano il balzo dei titoli energetici sulla scia dell'accordo Opec per un taglio alla produzione. Il calendario macro oggi prevede le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le spese alle costruzioni di ottobre, oltre alle indagini congiunturali sulla manifattura di novembre a cura di Markit e Ism. Intorno alle 13,30 italiane il futures e-minis sull'S&P 500 cede lo 0,15%, quello sul Nasdaq lo 0,21% e quello sul Dow Jones lo 0,05%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale scende di 12/32 e rende il 2,41%, il trentennale arretra di 29/32 con un tasso del 3,07%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** La catena di abbigliamento GUESS ha perso oltre il 14% nel dopo borsa di ieri sulla scia di ricavi e utili del terzo trimestre più deboli delle attese, penalizzati dalla debolezza delle vendite a parità di perimetro in Usa e Canada. ** Il discount DOLLAR GENERAL ha annunciato un inatteso calo delle vendite omogenee del terzo trimestre e il titolo cede il 4,3% nel pre borsa tra scambi sottili. ** Il presidente del consiglio di sorveglianza della tedesca Linde, Wolfgang Reitzle, è ancora favorevole a un'integrazione con la rivale statunitense PRAXAIR, che ha rinnovato la proposta di fusione, secondo quanto scrive il giornale tedesco Handelsblatt. ** Deutsche Bank ha avviato la copertura su ALCOA con rating "sell" e target price di 26 dollari. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia