Wall Street - Stocks to watch del 30 novembre

30 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in rialzo sulla scia del balzo dei prezzi del greggio sulla possibilità di un taglio della produzione dell'Opec più alto rispetto alle attese. Sul fronte macro, attesi oggi i dati ADP sul mercato del lavoro, in attesa dei numeri ufficiali relativi a novembre che saranno diffusi venerdì. Intorno alle 13,55 italiane il futures e-minis sull'S&P 500 guadagna lo 0,23%, quello sul Nasdaq lo 0,06% e quello sul Dow Jones lo 0,2%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 11/32 e rende il 2,3413%, il trentennale arretra di 18/32 con un tasso del 2,9795%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** In evidenza i titoli energetici, come Exxon Mobil , Chevron e Schlumberger. ** Arrowhead Pharmaceuticals è in calo del 62% nel pre-borsa dopo aver annunciato che interromperà i test di alcuni farmaci già in fase clinica. ** Costamare cede oltre il 13% dopo aver annunciato che venderà 12 milioni di azioni a sconto. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia