Wall Street - Stocks to watch del 29 novembre

29 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street si muovono in moderato rialzo, ma i mercati appaiono comunque improntati alla cautela e frenati dal calo del greggio in vista della riunione Opec di domani. Gli investitori attendono anche i dati macro odierni, tra cui la seconda stima per il Pil del terzo trimestre, che si prevede in crescita del 3,0% dopo il +2,9% del periodo aprile-giugno. Da monitorare inoltre l'indice Case-Shiller sui prezzi delle case di settembre e la fiducia dei consumatori a novembre. Ieri la borsa Usa ha messo a segno la performance peggiore in quasi un mese, appesantita dal ritracciamento dei finanziari e dei titoli legati ai consumi discrezionali. Tutti e tre i principali indici venerdì avevano terminato la seduta in rialzo per la terza settimana consecutiva, con l'S&P alla settima chiusura record dalle elezioni presidenziali dell'8 novembre. Il Dow Jones ha archiviato la sessione di ieri in ribasso dello 0,28%, l'S&P 500 ha perso lo 0,53% e il Nasdaq Composite lo 0,56%. Intorno alle 13,20 italiane il futures e-minis sull'S&P 500 guadagna lo 0,18%, quello sul Nasdaq lo 0,19% e quello sul Dow Jones lo 0,15%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale cede 2/32 e rende il 2,327%, il trentennale arretra di 1/32 con un tasso del 2,984%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** TIFFANY & CO ha annunciato la prima crescita dei ricavi in otto trimestri grazie alle forti vendite in Cina e Giappone, che hanno più che bilanciato la flessione negli Stati Uniti. Il titolo nel pre borsa balza del 2,4%. ** La società farmaceutica MALLINCKRODT mette a segno un progresso del 4,1% sulla scia di risultati superiori alle attese. ** La compagnia assicurativa ALLSTATE ha comunicato ieri che rileverà SquareTrade Holding per circa 1,4 miliardi di dollari da un gruppo di azionisti che comprendono Bain Capital. ** AT&T ha presentato il nuovo servizio DirecTV Now per lo streaming di programmi televisivi via internet, che sarà accessibile da domani a un prezzo tra 35 dollari al mese per oltre 60 canali fino a 70 dollari per oltre 120 canali.