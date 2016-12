Wall Street - Stocks to watch del 28 novembre

28 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo segnalando un avvio di seduta all'insegna del ritracciamento dopo i massimi storici raggiunti venerdì nell'ambito del lungo rally post elezioni. I tre principali indici della borsa Usa arrivano da tre settimane di rialzi consecutivi con l'S&P 500 che ha aggiornato il nuovo massimo per la settima volta dall'8 novembre. Le borse europee sono sotto pressione appesantite dai cali del prezzo del petrolio -- per le incerte prospettive di un accordo sui tagli all'offerta da parte dell'Opec nel meeting di mercoledì prossimo -- e in attesa del referendum costituzionale in Italia domenica prossima. Alle 13,40 italiane, il futures e-minis sull'S&P 500 perde lo 0,2%, il contratto di riferimento sul Nasdaq lo 0,12%, il derivato sul Dow Jones lo 0,25%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale guadagna 7/32 e rende il 2,34%, quello trentennale 11/32 con un tasso del 2,99%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** CONOCOPHILLIPS è in rialzo dell'1% circa nel premarket dopo che Goldman Sachs ha rivisto al rialzo il target price sul titolo. ** Al contrario AMAZON è in leggero calo nelle contrattazioni prima dell'apertura di borsa dopo che Citigroup ha ridotto il target price. ** Il inistero della Difesa norvegese ha annunciato che il Paese scandinavo ordinerà a BOEING cinque velivoli da pattugliamento marittimo con un contratto del valore di 1,15 miliardi di dollari. ** Il gruppo brasiliano di ingegneria Odebrecht ha detto che venderà Olmos, uno dei suoi principali progetti nel settore dell'irrigazione in Perù, al fondo Usa BROOKFIELD INFRASTRUTTURE PARTNERS e a Suez. ** EDWARDS LIFESCIENCES ha annunciato un accordo per acquisire Valtech Cardio ad un prezzo di 340 milioni di dollari in cash e azioni. . Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia