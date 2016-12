BORSA USA-Gruppi retail spingono Dow, S&P su nuovi massimi in "Black Friday"

NEW YORK, 25 novembre (Reuters) - Wall Street si spinge su nuovi massimi record fra volumi sottili nel giorno del "Black Friday", sostenuta dai gruppi retail all'inizio della cruciale stagione degli acquisti festivi.

** Lo shopping legato alle feste pesa fino al 40% delle vendite annue dei gruppi retail ma sempre di più i consumatori preferiscono approfittare delle offerte che ci sono tutto l'anno online. Gli acquisti online solo nel giorno del "Black Friday" dovrebbero aumentare dell'11% superando quota 3 miliardi per la prima volta, secondo Adobe Digital Insights.

