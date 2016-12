Wall Street - Stocks to watch del 25 novembre

25 novembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero progresso, segnalando una partenza positiva del mercato rimasto fermo ieri per la festività del Ringraziamento. Oggi seduta con chiusura anticipata alle 19 ora italiana. Oggi in tutto il mondo è Black Friday e l'attenzione del mercato è puntata sul settore retail. L'agenda macro vede oggi la stima della bilancia commerciale, le scorte e le vendite all'ingrosso di ottobre (ore 14,30) e la stima flash del Pmi manifatturiero a cura di Markit per novembre (15,45). Alle 13,40 italiane, il futures e-minis sullo S&P 500 sale dello 0,2%, il contratto di riferimento sul Nasdaq dello 0,18%, il derivato sul Dow Jones dello 0,3%. Sul mercato obbligazionario il benchmark decennale perde 5/32 e rende il 2,37%, quello trentennale 4/32 con un tasso del 3,028%. Tra i titoli in evidenza oggi: ** JOHNSON & JOHNSON ha espresso interesse per la svizzera Actelion in vista di una possibile acquisizione secondo quanto scritto giovedì da Bloomberg citando fonti vicine al dossier. ** YUM CHINA, recente spin-off del gruppo YUM BRANDS a cui fanno capo marchi come KFC e Pizza Hut, tratta l'acquisizione di Daoji.com, società cinese specializzata nella consegna di cibo a domicilio per un prezzo che potrebbe arrivare a 200 milioni di dollari secondo fonti vicine al dossier. ** CTRIP.COM INTERNATIONAL : il titolo della maggiore società di viaggi cinese online balza del 9,5% a 44,90 dollari nel preborsa dopo l'annuncio dell'accordo per rilevare il sito di ricerche per viaggi Skyscanner Holdings per 1,74 miliardi di dollari ** INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP - Cede lo 0,25% nel preborsa dopo che il primo ministro australiano Malcolm Turnbull ha detto che il gruppo ha fallito nella gestione del suo contratto IT da 10 milioni di dollari australiani (7,4 milioni di dollari) relativo al primo censimento prevalentemente online effettuato nel paese. ** LOCKHEED MARTIN CORP - La controllata Lockheed Martin Aeronautics ha ricevuto un acconto da 1,28 miliardi di dollari per il suo decimo contratto per i fighter jet F-35, ha detto il Pentagono. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia